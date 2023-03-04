Рекорд Казахстана: житель столицы провел в проруби час и 15 минут

Новый казахстанский рекорд по стоянию в проруби установил 44-летний житель Астаны, сообщает Zakon.kz.

Астанчанин Кайырбек Аяшев побил свой собственный рекорд, установленный в 2021 году. Тогда креоатлет провел в холодной воде 45 минут. На этот раз спортсмен простоял в проруби 1 час и 45 минут, сообщает Спутник.

"В 2006 году у меня были проблемы со здоровьем, после чего я начал заниматься гимнастикой для глаз, потом переключился на йогу. С 2008 года начал закаливаться, а в 2009 впервые попробовал моржевать. Тогда я спускался в прорубь на 1-2 минуты. В 2019 году решил попробовать на более длительное время и удалось простоять 35 минут", — объясняет необычное хобби морж-спортсмен.

В 2019 году рекордсмен провел в проруби 35 минут, в 2020 40 минут, а в 2021 — 45 минут.





В прошлом году Кайырбек Аяшев не участвовал в собственном соревновании, говорит не был готов. Ориентируется спортсмен только на собственное здоровье.

Тем временем врачи не рекомендуют находится в холодной воде более одной минуты, чтобы не заработать переохлаждение. Рекомендации медики выпустили накануне прошедшего в январе православного Крещения.