Оптимальное время нахождения в крещенской проруби назвали медики

Российские врачи заявили что в проруби во время крещенских купаний нужно находится около одной минуты сообщает Zakon.kz

Как подчеркнула доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко РИА Новости после выхода из воды необходимо вытереться насухо, затем нужно одеться в сухую теплую одежду, обуться.

Она посоветовала выпить горячий чай и избегать употребления алкоголя.

По словам Семененко водные процедуры зимой могут принести пользу только здоровым и закаленным людям. Неподготовленным они могут нанести вред - вызвать простуду или обострение хронических заболеваний. Кроме того, от крещенских купаний лучше отказаться людям с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью. Нельзя купаться в проруби беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям, раскрыла детали Семененко.

Врач рекомендовала начинать закаливание за несколько месяцев до купания в проруби. Для этого можно использовать смоченное полотенце — обтираться. Потом надо переходить к обливанию водой.

Ранее врачи предупредили об опасности купания в ледяной воде на Крещение.