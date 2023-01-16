Оптимальное время нахождения в крещенской проруби назвали медики
Как подчеркнула доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко РИА Новости после выхода из воды необходимо вытереться насухо, затем нужно одеться в сухую теплую одежду, обуться.
Она посоветовала выпить горячий чай и избегать употребления алкоголя.
По словам Семененко водные процедуры зимой могут принести пользу только здоровым и закаленным людям. Неподготовленным они могут нанести вред - вызвать простуду или обострение хронических заболеваний. Кроме того, от крещенских купаний лучше отказаться людям с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью. Нельзя купаться в проруби беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям, раскрыла детали Семененко.
Врач рекомендовала начинать закаливание за несколько месяцев до купания в проруби. Для этого можно использовать смоченное полотенце — обтираться. Потом надо переходить к обливанию водой.
Ранее врачи предупредили об опасности купания в ледяной воде на Крещение.
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