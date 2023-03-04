Школьник спас двухлетнюю сестру из горящего дома в Караганде

Восьмилетний Нуриден Амантай вытащил из горящего дома маленькую сестренку. В пожаре погибли бабушка и дедушка детей, сообщает Zakon.kz.

Пожар в доме, где в тот момент Нуриден, его сестренка и бабушка с дедушкой, случился в декабре прошлого года. Пламя, охватившее жилище, полностью его разрушило. Сам третьеклассник получил ожоги лица и рук.





Фото: акимат Караганды





"Пожар произошёл, когда дома были я с сестрёнкой и бабушка с дедушкой. В прихожей, где стояла печь, что-то треснуло. Мы в это время на кухне ели. Дедушка с бабушкой вышли в коридор посмотреть, что случилось, и долго не возвращались. Тогда я пошёл за ними и увидел, что возле печки всё полыхает. И понял, что выйти через прихожую не получится. Побежал на кухню, позвонил маме, взял сестрёнку и поднял её на подоконник. Затем взобрался на него сам и хотел прыгать вместе с Рабиёй. В этот момент к окну подбежали соседи, я передал им сестрёнку и выбрался сам". Нуриден Амантай

Бабушка и дедушка детей не смогли выйти из дома и получили сильные ожоги. Их госпитализировали, но спасти их врачам не удалось, говорит мама маленького героя Надира Акишова. Самого Нуридена с места пожара тоже увезли в больницу.





Фото: акимат Караганды





В семье есть еще двое старших детей, они в момент трагедии были в школе. Семья осталась без жилья и сейчас вынужденно живет у родственников, сообщает акимат города.





Фото: акимат Караганды





На днях от отдела образования Караганды Нуридену подарили велосипед.

В одном из частных детсадов Караганды двухлетний малыш получил ожоги стоп. Работники объяснили ситуацию следующим образом. По их словам, "хотели подмыть ребенка и оставили без присмотра". В результате малыш получил термический ожог стоп 2-3 степени, 4% поражения тела.

Полиция проводит расследование.

