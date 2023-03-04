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Академгородок откроют в Конаеве

Академгородок откроют в Конаеве Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Открытие академгородка в Алматинской области запланировано на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Под строительство площадки для лабораторий и факультетов вузов выделено 100 гектаров земли, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он отметил, что проект реализуется по поручению главы государства, передает КазИнформ.

"По поручению президента страны в следующем году в городе Конаеве откроется академический городок. Специально для этого было выделено около 100 га земли. По данному вопросу мы сейчас работаем совместно с акиматом Алматинской области. В академгородок вузы нашей страны могут перенести свои лаборатории, факультеты. Академгородок откроется в 2024 году". Саясат Нурбек

В октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил развивать и застраивать город Конаев, который получил статус областного центра.

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