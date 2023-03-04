Сколько людей купили жилье по программе "7-20-25"

В Нацбанке РК назвали количество людей в Казахстане, купивших жилье по программе "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

По данным Нацбанка РК, в рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 2 марта 2023 года выдано 66 865 займов на сумму 894,9 млрд тенге.

Фото: Национальный банк Казахстана

Обязательным условием одобрения заявки на получение займа по программе является отсутствие на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности, за исключением:

наличия комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;

жилых домов в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением), которое подтверждается соответствующей справкой местного исполнительного органа по месту нахождения данного жилища.

Механизм действий потенциального заемщика следующий:



Заемщик находит подходящее условиям программы жилье и обращается в банк-партнер для рассмотрения заявки на получение ипотечного жилищного займа. Банк проверяет заемщика и в случае одобрения выдачи займа выдает заемщику гарантийное письмо о том, что банком одобрен займ. Заемщик заключает договор купли-продажи с застройщиком и вносит первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья. Заемщик заключает с банком договор банковского займа и банк перечисляет сумму займа застройщику. Необходимо отметить, что банк одновременно с договором банковского займа принимает жилье в качестве залогового обеспечения. Заемщик заселяется в новое жилье.

Однако выявляются некоторые проблемы правового характера на стадии заключения договора купли-продажи и его нотариального удостоверения. Подробнее читайте в материале.