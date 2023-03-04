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Сколько людей купили жилье по программе "7-20-25"

Сколько людей купили жилье по программе "7-20-25" Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Нацбанке РК назвали количество людей в Казахстане, купивших жилье по программе "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

По данным Нацбанка РК, в рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 2 марта 2023 года выдано 66 865 займов на сумму 894,9 млрд тенге.

Сколько людей купили жилье по программе

Фото: Национальный банк Казахстана

Обязательным условием одобрения заявки на получение займа по программе является отсутствие на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности, за исключением:

  • наличия комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;
  • жилых домов в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением), которое подтверждается соответствующей справкой местного исполнительного органа по месту нахождения данного жилища.

Механизм действий потенциального заемщика следующий:

  1. Заемщик находит подходящее условиям программы жилье и обращается в банк-партнер для рассмотрения заявки на получение ипотечного жилищного займа.
  2. Банк проверяет заемщика и в случае одобрения выдачи займа выдает заемщику гарантийное письмо о том, что банком одобрен займ.
  3. Заемщик заключает договор купли-продажи с застройщиком и вносит первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья.
  4. Заемщик заключает с банком договор банковского займа и банк перечисляет сумму займа застройщику. Необходимо отметить, что банк одновременно с договором банковского займа принимает жилье в качестве залогового обеспечения.
  5. Заемщик заселяется в новое жилье.

Однако выявляются некоторые проблемы правового характера на стадии заключения договора купли-продажи и его нотариального удостоверения. Подробнее читайте в материале.

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