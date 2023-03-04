Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан из Украины
Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 года обманным путем обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн. тенге, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.
После совершения преступления гражданка Казахстана скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.
В январе текущего года подозреваемая задержана на территории Украины правоохранительными органами данной страны.
Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнеров гражданка "К" экстрадирована в нашу страну.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Астаны.
В прокуратуре напомнили, что за совершение подобных преступлений грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.