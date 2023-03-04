В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики РГП "Казгидромет" поделились штормовыми предупреждениями по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территории РК будет находится под влияние Северо-западного циклона, и связанного с ним атмосферными фронтами, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на севере, востоке, в центре республики с низовой метелью. На юге страны – гроза. По РК ожидаются туман и гололед.



В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки, днем в горах Туркестанской области – сильный дождь.

На западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед. Ветер на дневном времени суток юго-западный, с порывами 15-20 м/с на западе, севере и востоке области. В городе Уральск также ожидаются туман и гололед, а ветер будет юго-западный с порывами до 18 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а на юге области сильный дождь. Также в горных районах области ожидается туман. В дневное время 5 марта на юге области ожидаются грозы, а ветер будет юго-западный с порывами 15-20 м/с на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области, а также до 23-28 м/с утром и днем 5 марта и в течение суток 6 марта. В городе Тараз также ожидается юго-западный ветер, с порывами 15-20 м/с и временами до 25 м/с утром и днем 5-6 марта.

На большей части Акмолинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега в дневное время. На севере, западе и юге области ожидаются низовая метель и гололед. Ветер будет южный или юго-западный, с порывами 15-20 м/с на севере, западе и юге области. В городе Кокшетау также ожидаются осадки, низовая метель и гололед, а ветер будет юго-западный, с порывами 15-20 м/с.

Ожидаются осадки (дождь, снег) на большей части Северо-Казахстанской области в течение дня. На севере, западе и юге области возможна низовая метель, а на севере и западе области также возможен гололед. Скорость ветра на юго-западе области ночью составит порывы 15-20 м/с, а днем на большей части области скорость ветра составит 15-20 м/с, а на юге области порывы могут достигать 23 м/с.



В Петропавловске 5 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), а в течение суток ожидается низовая метель и гололед. Скорость юго-западного ветра днем составит порывы 15-20 м/с.

В Астане 5 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед.

В Абайской области днем ожидаются осадки (дождь, снег), а на севере, западе и в центре области возможна низовая метель и гололед. Скорость юго-восточного ветра на севере, западе и в центре области днем составит 15-20 м/с, а порывы могут достигать 25 м/с.

В Карагандинской области на юге ожидается туман, а на юге, севере и востоке области возможна низовая метель и днем - гололед. Скорость юго-восточного ветра на востоке области днем составит порывы 15-20 м/с. В Караганде 5 марта днем ожидается гололед.

На юге и востоке Улытауской области ожидаются низовая метель и дневной гололед. Ветер будет юго-восточным, а порывы составят 15-20 м/с. В городе Жезказган 5 марта днем ожидается гололед.

В северной части Кызылординской области ожидается туман, а на западе, севере и в центре области гололед ночью и утром. В городе Кызылорда 5 марта ночью и утром ожидается гололед.

Днем 5 марта на западе и юге Павлодарской области ожидается низовая метель, а на юге области ветер будет юго-западным с порывами 15-20 м/с.

Восточно-Казахстанская область может ожидать осадки (дождь, снег) в дневное время. На севере и востоке области будет низовая метель и гололед. Ветер будет юго-восточным со скоростью 15-20 м/с в северной и восточной частях области.

В горных районах, а также на юге и западе Алматинской области ожидается ветер юго-восточного направления с порывами скорости 15-20 м/с. В городе Конаев 5 марта ожидается юго-восточный ветер с порывами скорости 15-20 м/с в дневное время.

В горах Туркестанской области ожидается сильный дождь днем. В горных и предгорных районах области возможны грозы. Ветер юго-западный на юге, западе и севере области, а также в горных и предгорных районах достигнет 15-20 м/с, а порывы утром и днем в горных районах области могут достигать 23-28 м/с.



В Шымкенте 5 марта утром и днем иногда ожидаются грозы. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с. В Туркестане 5 марта ночью и утром местами возможны грозы. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области ожидается юго-западный, западный ветер с порывами до 15-20 м/с, а на севере области также с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром 5 марта на юге и в горных районах Жетысуской области возможен туман. Ветер юго-восточный на востоке, севере области с порывами до 15-20 м/с, иногда достигающими 25 м/с.

Днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе и севере области возможна низовая метель. На севере, востоке и юге области возможен туман и гололед. Ветер на западе, севере и востоке области юго-западный с порывами до 15-20 м/с, а порывы на большей части области могут достигать 23 м/с. В Костанае 5 марта ожидается низовая метель и гололед. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.