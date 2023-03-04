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Законодательство РК

Дело прыгнувшей с 6 этажа гостиницы девушки в Туркестане переквалифицировали

папки Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 23 февраля. Изначально говорилось, что молодая девушка самостоятельно спрыгнула с шестого этажа гостиницы, сообщает Zakon.kz.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

"Потерпевшая гражданка Ф. 2003 года рождения, жительница города Алматы. С места происшествия она была госпитализирована. При проверке установлено, что девушка оказалась несовершеннолетней, 2005 года рождения", - рассказали в ДП Туркестанской области.

По словам молодого человека, доставленного на допрос, девушка "легкого поведения" познакомилась с ним через соцсети и в гостиницу они приехали по собственному желанию. Однако у них возникло недопонимание, и девушка устроила ссору, отказавшись вернуть деньги, полученные от мужчины по онлайн-переводу по предварительному согласию.

"С целью вернуть свои деньги, данный гражданин пригласил в гостиницу знакомую девушку, чтобы она поговорила с ней, а сам вышел. Что подтверждается записями видеокамер. Во время допроса со слов трех указанных девушек, потерпевшая вышла на балкон гостиницы, чтобы поговорить по сотовому телефону, и сама спрыгнула. В своем ответе потерпевшая подтвердила произошедший конфликт, заявив, что ее толкнула одна из девушек, с которыми она разговаривала", - отметили в ведомстве.

Для проверки доводов потерпевшей уголовное дело было переквалифицировано со статьи 105 УК РК на статью 24-99 УК РК "Покушение на убийство" и составлен план расследования.

"В ходе проведения следственных действий, по вновь открывшимся обстоятельствам, будет дана правовая оценка в отношении всех причастных лиц. Ход расследования находится на особом контроле прокурора области и начальника Департамента полиции". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Ранее сообщалось, что девушку пригласили приехать в Туркестан на заработки. Выяснилось, что заработок касался предоставления интимных услуг. Девушка спрыгнула с балкона якобы после избиения.

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