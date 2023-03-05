Хью Грант рассказал о случаях во время съемок нового фильма

62-летний британский актер Хью Грант рассказал о своих вспышках гнева на съемках фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров", которые проходили в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, в Северной Ирландии артист увидел на площадке женщину и сорвался на нее.

"Я решил, что это кто-то из продюсеров, и ей стоило бы знать, что тут быть нельзя. Выяснилось, что это очень милая местная женщина, присматривавшая за маленькой девочкой. Ужасно. Пришлось подлизываться", - сказал он.

Кроме того, добавил актер, он устроил на площадке "немного Кристиана Бейла" и еще один раз (Грант имеет в виду случай на съемках картины "Терминатор: Да придет спаситель", когда Бейл публично сорвался на проверяющего аппаратуру оператора, и запись инцидента попала в сеть).

Премьера фильма назначена на 10 марта, в широкий прокат картина должна выйти 31 марта. По сюжету очаровательный вор и группа авантюристов пытаются найти потерянную реликвию. Проект является адаптацией популярной игры.

Ранее сообщалось, что полнометражный фильм о музыканте Юрии Клинских, более известном как Юрий Хой, и группе "Сектор Газа" планируют выпустить в прокат в 2024 году.