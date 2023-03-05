Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Полнометражный фильм о группе "Сектор Газа" планируют выпустить в 2024 году

фильм Фото: ВКонтакте/Сектор газа
Полнометражный фильм о музыканте Юрии Клинских, более известном как Юрий Хой, и группе "Сектор Газа" планируют выпустить в прокат в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишут участники коллектива в "ВКонтакте", их вдохновил новый сериал о группе "Король и Шут".

"И раз уж внимание панк и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы в этот день рады сообщить, что совместно с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем активную работу над полноформатным художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы "Сектор Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что съемки запланированы на август 2023 года.

Юрий Клинских основал "Сектор газа" в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива, выпустившего 15 альбомов. "Сектор газа" распался в 2000 году после смерти Клинских.

Ранее сообщалось, что в Сербии после падения на льду госпитализирован известный режиссер Эмир Кустурица.

Читайте также

Режиссера Эмира Кустурицу госпитализировали

Казахстанская короткометражка "Молитва" взяла Гран-при Международного кинофестиваля в Сочи

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют на 4 марта: доллар продолжает падать
Курсы валют на 4 марта: доллар продолжает падать
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Названы самые привлекательные национальности мира
Названы самые привлекательные национальности мира
Весенний гороскоп: что ждет вас в марте
Весенний гороскоп: что ждет вас в марте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления