Полнометражный фильм о группе "Сектор Газа" планируют выпустить в 2024 году

Полнометражный фильм о музыканте Юрии Клинских, более известном как Юрий Хой, и группе "Сектор Газа" планируют выпустить в прокат в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишут участники коллектива в "ВКонтакте", их вдохновил новый сериал о группе "Король и Шут".

"И раз уж внимание панк и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы в этот день рады сообщить, что совместно с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем активную работу над полноформатным художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы "Сектор Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что съемки запланированы на август 2023 года.

Юрий Клинских основал "Сектор газа" в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива, выпустившего 15 альбомов. "Сектор газа" распался в 2000 году после смерти Клинских.

Ранее сообщалось, что в Сербии после падения на льду госпитализирован известный режиссер Эмир Кустурица.