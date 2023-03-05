В США в результате сильных штормов погибло 11 человек

В пяти южных штатах США после серии штормов, обрушившихся на регион погибли 11 человек

По информации NBC News пять человек погибли в Кентукки, один в Теннесси, трое в Алабаме и один человек был найден мертвым в Арканзасе. Один человек в Миссисипи погиб в четверг из-за суровой погоды.

По данным poweroutage.us, в начале субботы более полумиллиона домов и предприятий в Теннесси и Кентукки остались без электричества.

Губернатор Кентукки Энди Бешир объявил чрезвычайное положение перед ураганом, а в пятницу вечером мэр Луисвилля Крейг Гринберг последовал его примеру из-за сильных ураганов, сильного ветра, масштабного ущерба и опасности для жизни и имущества.

"Я призываю всех в нашем сообществе проявлять крайнюю осторожность сегодня вечером и в ближайшие дни - не ездить по стоячей воде, не приближаться к оборванным линиям электропередач и не делать ничего, что может поставить под угрозу чью-либо жизнь», - сказал Гринберг в посте на Facebook.