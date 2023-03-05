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Лионель Месси и Килиан Мбаппе покорили новые высоты в футболе

Лионель Месси и Килиан Мбаппе покорили новые высоты в футболе Фото: Instagram/psg
Нападающие "ПСЖ" Лионель Месси и Килиан Мбаппе сумели достигнуть новых рекордов в своих футбольных карьерах. Если аргентинец сделал 1000-е результативное действие на клубном уровне, то француз стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ", сообщает Zakon.kz.

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Эти рекордные цифры оба звездных игрока показали в матче "ПСЖ" против "Нанта" в рамках 26-го тура чемпионата Франции. 35-летний аргентинец открыл счет на 12-й минуте матча. Тем самым Месси записал в свой актив 1000 результативных действий в карьере. Он провел 841 поединок в составе "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен", где забил 701 гол и отдал 299 передач.


В свою очередь Килиан Мбаппе стал лучшим снайпером в истории "парижан", забив гол в ворота "Нанта". К этому часу у француза 201 гол в составе столичного клуба, он обогнал Эдинсона Кавани (200).

Также Килиан оформил 30 голов в 30 матчах за "ПСЖ" в этом сезоне во всех турнирах. Помимо этого, он с 18 голами лучший бомбардир французского первенства.

Сам же матч против "Нанта" завершился крупным успехом хозяев поля — 4:2. Следующий матч у парижского суперклуба против "Баварии" в Лиге чемпионов 8 марта.  

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Куандык Шынасилов
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