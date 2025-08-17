#АЭС в Казахстане
Спорт

Месси первым в истории достиг 875 голов быстрее всех

Лионель Месси, футбол, рекорд , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 18:14 Фото: Instagram/intermiamicf
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд результативности, забив 875-й гол в карьере, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Goal.

Футболист поразил ворота в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос-Анджелес Гэлакси". Для достижения этой отметки Месси понадобилось 1116 матчей – быстрее, чем любому другому игроку в истории футбола.

Кроме того, аргентинец стал самым молодым футболистом, сумевшим достичь подобного показателя.

Ранее сообщалось, что матч между "Интер Майами" и "Гэлакси" завершился со счетом 3:1.

Месси получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской "Некасы" (2:2, 5:4 – по пенальти), который состоялся в ночь на 3 августа 2025 года. После этого ему пришлось пропустить две игры.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
