Месси первым в истории достиг 875 голов быстрее всех
Фото: Instagram/intermiamicf
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд результативности, забив 875-й гол в карьере, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает Goal.
Футболист поразил ворота в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос-Анджелес Гэлакси". Для достижения этой отметки Месси понадобилось 1116 матчей – быстрее, чем любому другому игроку в истории футбола.
Кроме того, аргентинец стал самым молодым футболистом, сумевшим достичь подобного показателя.
Ранее сообщалось, что матч между "Интер Майами" и "Гэлакси" завершился со счетом 3:1.
Месси получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской "Некасы" (2:2, 5:4 – по пенальти), который состоялся в ночь на 3 августа 2025 года. После этого ему пришлось пропустить две игры.
