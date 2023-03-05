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Смертельное ДТП произошло со школьником за рулем "крузака" в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло со школьником за рулем "крузака" в Актюбинской области Фото: скриншот видео
Несовершеннолетний, находясь за рулем автомобиля "Тойота Ленд Крузер", не справился с управлением, машина перевернулась. В результате аварии погибла несовершеннолетняя девочка, еще четверо подростков находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции изданию Диапазон, инцидент случился 4 марта примерно в 20:55 на 4-м километре автодороги Шалкар –Базой в Актюбинской области.

В Управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили о состоянии детей.

"В Шалкарскую районную больницу доставили 4 детей. Девочку 16 лет в коматозном состоянии, у нее открытая черепно-мозговая травма, внутримозговое кровоизлияние, отек головного мозга, состояние крайне тяжелое. 15-летний мальчик получил перелом нижнего конца бедренной кости, еще один мальчик, которому тоже 15 лет, множественные переломы голени. Обоих мальчиков направили в областную детскую больницу в Актобе. Еще одного мальчика 15 лет после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение, у него ушиб, ссадины конечностей".

По данным все того же издания, есть сведения, что дети – учащиеся школы №8 Шалкара.

4 марта в Актюбинской области в аварии с участием КАМАЗа погибли четыре иностранца.

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