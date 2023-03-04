В Актюбинской области в аварии с участием КамАЗа погибли четыре иностранца

4 марта на Северной объездной дороге произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового авто Cobalt, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, водитель легковушки и трое пассажиров, все граждане Республики Узбекистан, погибли на месте происшествия.





Начато досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области.