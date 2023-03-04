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В Актюбинской области в аварии с участием КамАЗа погибли четыре иностранца

ДТП Фото: скриншот видео
4 марта на Северной объездной дороге произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового авто Cobalt, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, водитель легковушки и трое пассажиров, все граждане Республики Узбекистан, погибли на месте происшествия.


Начато досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области.

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