В Актюбинской области в аварии с участием КамАЗа погибли четыре иностранца
Фото: скриншот видео
4 марта на Северной объездной дороге произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового авто Cobalt, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, водитель легковушки и трое пассажиров, все граждане Республики Узбекистан, погибли на месте происшествия.
Начато досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области.
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