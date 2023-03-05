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В Алматы арестованы застройщики ЖК "Ушконыр" и "Весновка"

В Алматы арестованы застройщики ЖК "Ушконыр" и "Весновка" Фото: freepik
Полиция Алматы взяла под стражу сроком на два месяца директора и ряд должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt", сообщает Zakon.kz.

Департаментом полиции Алматы расследуется уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков ЖК "Ушконыр" и "Весновка" по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК "Мошенничество".

Прокуратурой города Алматы поддержаны ходатайства органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt".

С санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу сроком на два месяца.

На сайте прокуратуры Алматы говорится, что досудебное расследование продолжается, органами следствия принимаются все меры по установлению обстоятельств дела и находятся на контроле прокуратуры.

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