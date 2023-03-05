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В полиции прокомментировали ДТП с участием школьников

В полиции прокомментировали ДТП с участием школьников Фото: ДП Актюбинской области
В полиции прокомментировали ДТП со школьниками, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девочка, четверо других пассажиров пострадали и находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

Полиция установила, что "крузак" несовершеннолетний взял у брата без спроса.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

Полицейские просят не давать детям управлять автотранспортом. Берегите их жизни.

Напомним, несовершеннолетний, находясь за рулем автомобиля "Тойота Ленд Крузер", не справился с управлением, машина перевернулась. В результате аварии погибла несовершеннолетняя девочка, еще четверо подростков находятся в больнице.

Инцидент случился 4 марта примерно в 20:55 на 4-м километре автодороги Шалкар – Базой в Актюбинской области.

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