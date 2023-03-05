В Павлодаре ряд домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария произошла на водопроводе в районе Центральной мечети (ул. Каирбаева – Назарбаева) в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, временно приостановлена подача холодной воды по адресам в жилых многоэтажках по улицам Каирбаева, 88, 80, 98, 104, 107 (мечеть), а также Назарбаева, 24.

На место организован подвоз воды.



Ликвидацией аварии занимается ТОО "Павлодар-Водоканал".

"В данный момент устанавливаются место течи и масштабы повреждения. По ним будет ясно, сколько времени понадобится на ремонт или замену трубы. О завершении работ сообщим дополнительно", – ответили на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе вновь проблемы с подачей тепла и горячей воды.