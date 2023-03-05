Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодаре ряд домов остались без воды из-за коммунальной аварии

отключение воды Фото: pixabay
Коммунальная авария произошла на водопроводе в районе Центральной мечети (ул. Каирбаева – Назарбаева) в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, временно приостановлена подача холодной воды по адресам в жилых многоэтажках по улицам Каирбаева, 88, 80, 98, 104, 107 (мечеть), а также Назарбаева, 24.

На место организован подвоз воды.

Ликвидацией аварии занимается ТОО "Павлодар-Водоканал".

"В данный момент устанавливаются место течи и масштабы повреждения. По ним будет ясно, сколько времени понадобится на ремонт или замену трубы. О завершении работ сообщим дополнительно", – ответили на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе вновь проблемы с подачей тепла и горячей воды.

Читайте также

В Алматинской области 12 рыбаков застряли на отколовшейся льдине

В Греции во время акций протеста пострадали несколько полицейских

В Тегеране во время взрыва в жилом доме погибли люди

Елена Беляева
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Сильная магнитная буря ожидается в воскресенье, 5 марта
Сильная магнитная буря ожидается 5 марта
Весенний гороскоп: что ждет вас в марте
Весенний гороскоп: что ждет вас в марте
Гороскоп от нейросети: кому повезет на следующей неделе
Гороскоп от нейросети: кому повезет на следующей неделе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления