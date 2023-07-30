Карагандинцы остались без воды из-за коммунальной аварии

Фото: pixabay

29 июля водой залило улицу Назарбаева в Караганде, что привело к отключению воды в ряде жилых домов, сообщает Zakon.kz.

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