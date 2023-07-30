Карагандинцы остались без воды из-за коммунальной аварии
Фото: pixabay
29 июля водой залило улицу Назарбаева в Караганде, что привело к отключению воды в ряде жилых домов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ekaraganda.kz, без холодного водоснабжения остались потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Назарбаева, 11-35, 20-36, Гоголя 21-31, Чижевского, 11-29, Лободы, 46/2.
По информации ТОО "Караганды Су", утечка возникла на водопроводе диаметром 300 мм на улице Назарбаева, 19/1.
"Аварийно-восстановительные работы проводятся бригадой Центрального цеха водоснабжения", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Семея из-за коммунальной аварии забил фонтан.
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