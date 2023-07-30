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Карагандинцы остались без воды из-за коммунальной аварии

отключение воды Фото: pixabay
29 июля водой залило улицу Назарбаева в Караганде, что привело к отключению воды в ряде жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ekaraganda.kz, без холодного водоснабжения остались потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Назарбаева, 11-35, 20-36, Гоголя 21-31, Чижевского, 11-29, Лободы, 46/2.

По информации ТОО "Караганды Су", утечка возникла на водопроводе диаметром 300 мм на улице Назарбаева, 19/1.

"Аварийно-восстановительные работы проводятся бригадой Центрального цеха водоснабжения", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Семея из-за коммунальной аварии забил фонтан.

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