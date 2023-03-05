В Алматинской области 12 рыбаков застряли на отколовшейся льдине

На Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега "Голубой залив", от берега откололась льдина, на которой находились 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 5 марта в 15:44. Толщина льда на тот момент была около 15 см. На место происшествия были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда г. Конаева.

"По прибытии на место вызова было установлено, что рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 м от берега. Спасателями ДЧС все находившиеся на льдине рыбаки были эвакуированы на берег с помощью плавательных средств. Спасенные граждане выразили благодарность спасателям. В медицинской помощи не нуждались. Все они являются жителями города Алматы". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Спасатели обратились к рыбакам с просьбой быть внимательнее к предупреждениям.

"Уважаемые любители подледной рыбалки! В связи с повышением температурного фона и усилением ветра предупреждаем, что в настоящее время выходить на лед опасно!" – предупредили в ДЧС.

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям попросили жителей и гостей города воздержаться от похода в горы, так как возможен сход снежных лавин.

