Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматинской области 12 рыбаков застряли на отколовшейся льдине

лед Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
На Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега "Голубой залив", от берега откололась льдина, на которой находились 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 5 марта в 15:44. Толщина льда на тот момент была около 15 см. На место происшествия были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда г. Конаева.

"По прибытии на место вызова было установлено, что рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 м от берега. Спасателями ДЧС все находившиеся на льдине рыбаки были эвакуированы на берег с помощью плавательных средств. Спасенные граждане выразили благодарность спасателям. В медицинской помощи не нуждались. Все они являются жителями города Алматы". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Спасатели обратились к рыбакам с просьбой быть внимательнее к предупреждениям.

"Уважаемые любители подледной рыбалки! В связи с повышением температурного фона и усилением ветра предупреждаем, что в настоящее время выходить на лед опасно!" – предупредили в ДЧС.

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям попросили жителей и гостей города воздержаться от похода в горы, так как возможен сход снежных лавин.

Читайте также

В Греции во время акций протеста пострадали несколько полицейских

В Павлодаре ряд домов остались без воды из-за коммунальной аварии

В Тегеране во время взрыва в жилом доме погибли люди

Елена Беляева
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Сильная магнитная буря ожидается в воскресенье, 5 марта
Сильная магнитная буря ожидается 5 марта
Весенний гороскоп: что ждет вас в марте
Весенний гороскоп: что ждет вас в марте
Гороскоп от нейросети: кому повезет на следующей неделе
Гороскоп от нейросети: кому повезет на следующей неделе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления