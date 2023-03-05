В ДЧС попросили алматинцев не ходить в горы
Фото: ДЧС Алматы
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям попросили жителей и гостей города воздержаться от похода в горы, так как возможен сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.
"На основании штормового предупреждения № 5 о лавинной опасности ДЧС информирует, что в период 5-7 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы". ДЧС Алматы
Также в департаменте попросили туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности.
28 февраля туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы.
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