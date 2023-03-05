В ДЧС попросили алматинцев не ходить в горы

Фото: ДЧС Алматы

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям попросили жителей и гостей города воздержаться от похода в горы, так как возможен сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

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