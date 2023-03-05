Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ДЧС попросили алматинцев не ходить в горы

ДЧС попросили алматицнев не ходить в горы Фото: ДЧС Алматы
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям попросили жителей и гостей города воздержаться от похода в горы, так как возможен сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.
"На основании штормового предупреждения № 5 о лавинной опасности ДЧС информирует, что в период 5-7 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы".       ДЧС Алматы

Также в департаменте попросили туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности.

Новость по теме

В Казахстане предлагают штрафовать туристов за поход в горы в непогоду

28 февраля туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы.

Читайте также

Правительство Тайваня намерено платить туристам, которые прибывают к ним на отдых

В Таиланде ужесточили наказания для туристов-нарушителей

Посторонним запретили въезд на территорию Алматинского заповедника

Мухит Турсынали
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют на 4 марта: доллар продолжает падать
Курсы валют на 4 марта: доллар продолжает падать
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Названы самые привлекательные национальности мира
Названы самые привлекательные национальности мира
Весенний гороскоп: что ждет вас в марте
Весенний гороскоп: что ждет вас в марте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления