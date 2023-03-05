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Ситуация в Украине: в пяти областях объявили воздушную тревогу, в Крыму снизился поток беженцев

Киев Фото: pixabay
Согласно данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, сообщает Zakon.kz.
  • С декабря 2021 страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, пишет РИА новости со ссылкой на СВР.
  • По данным Gas Infrastructure Europe, уровень газа в подземных хранилищах Европы опустился до 59,57%.
  • Украинские пользователи Instagram жестко раскритиковали бренд Louis Vuitton за промо, в котором используется символ компании V и французский флаг, приняв его за российский.
  • Бюджет следующего года в Норвегии должен учесть все сложности, вызванные ситуацией в Украине, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.
  • Президент Сербии Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине и России.
  • Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах за 10 минут убедить глав Евросоюза увеличить помощь Украине, пишет C-SPAN.
  • В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
  • Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
  • Читатели Exxpress выступили против оказания помощи богатым украинским беженцам, раскритиковали власти Австрии и поддержали предложение политика Готфрида Вальдхаусля проверять беженцев на наличие транспортных средств.

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