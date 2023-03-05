Ситуация в Украине: в пяти областях объявили воздушную тревогу, в Крыму снизился поток беженцев
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Согласно данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, сообщает Zakon.kz.
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