Ситуация в Украине: в пяти областях объявили воздушную тревогу, в Крыму снизился поток беженцев

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Согласно данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, сообщает Zakon.kz.

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По данным Gas Infrastructure Europe, уровень газа в подземных хранилищах Европы опустился до 59,57%.

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Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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