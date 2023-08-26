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Ситуация в Украине: в Киеве задержали начальника военкомата, в семи областях объявлена воздушная тревога

технологии Фото: mil.gov.ua
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях Украины, сообщает Zakon.kz.
  • Рост цен на энергетику в Европе предстоящей зимой грозит Украине снижением импорта для покрытия спроса, возместить который не удается из-за низких мощностей энергосистемы, считает аналитик украинского института будущего Андриан Прокип.
  • Европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания – отставка тех, кто способствовал введению санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
  • Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с планами Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ограничить импорт агропродукции с Украины до конца этого года, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
  • Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Киев и задуматься о делах "у себя дома", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.
  • В Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны три военных чиновника из военкоматов и глава одной из киевских военно-медицинских комиссий, которые "помогали" уклонистам за деньги избежать призыва в армию на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).
  • В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории, который состоится в 2024 году, включили задания по специальной военной операции в Украине (СВО) и новым территориям России.
  • Все решения Германии по поставкам Вооруженным силам Украины оружия тщательно взвешиваются. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в газете Passauer Neue Presse.
  • Следователи государственного бюро расследований Украины (ГБР) возбудили уголовное дело по факту столкновения двух учебно-боевых самолетов Aero L-39 Albatros в Житомирской области, в результате чего погибли три летчика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Редакция Zakon.kz
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