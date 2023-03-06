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Красивые женщины имеют больше влияния в семье, заявили психологи

советы Фото: pixabay
Психологи Чжэцзянского научно-технического университета установили, что красивые женщины имеют больше власти в семье, сообщает Zakon.kz.

Авторы проанализировали данные исследования China Family Panel Studies, проводимого раз в два года. Набор данных, пишет журнал Frontiers in Psychology, содержал ответы 6728 участников на вопросы о том, кто принимает решение в семье, кто отвечает за финансы, а также об уровне дохода, самооценке и отношениях с другими людьми. Исследователи также оценили внешность респондентов.

Результаты показали, что только 15% опрошенных женщин принимали важные семейные решения. По мере увеличения показателей физической привлекательности увеличивается и доля женщин, принимающих решения в семье. В группе женщин, чья привлекательность была оценена самым низким баллом, не было лиц, принимающих решения в семье. В группе был 21% женщин, чья привлекательность была оценена как средняя.

Дальнейшие анализы показали, что женщины, получившие более высокие оценки привлекательности, также имели более высокий доход, лучшие отношения и более высокую самооценку.

Ранее психолог рассказала, как повысить самооценку после развода.

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