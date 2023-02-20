Как повысить самооценку после развода, рассказала психолог

После развода самооценка падает, особенно у женщин. Психолог Элена Гамаюн объяснила, как действовать после разрыва, чтобы обрести уверенность в себе, сообщает Zakon.kz.

Первое, с чего нужно начать возрождение после развода, это освобождение от пережитого стресса. Эксперт советует сменить обстановку: уехать куда-то на время, познакомиться с новыми людьми. Полезны будут духовные практики, медитации. Стоит найти занятие или новое хобби.



Психолог советует убрать из дома вещи, напоминающие о бывшем супруге, его подарки и совместные фотографии, чтобы они не вызывали негативных эмоций, пишет Life.ru.

"Самое главное - не жалейте себя и не позволяйте родственникам, друзьям и знакомым жалеть вас и говорить о том, что вы бедная, несчастная, категорически запретите им это делать", — говорит психолог.

Когда отношения завершены, самое время перевернуть страницу и начать новые отношения. Однако некоторые возвращаются к старым привычкам и начинают следить за бывшими в соцсетях. Это не приносит радость, а только тоску, ревность и злость. Названы несколько советов, как перестать следить за бывшими в соцсетях.





