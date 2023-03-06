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В Германии во время протестов пострадали более 50 полицейских

авто Фото: pixabay
В городе Оффенбурге в субботу прошли митинги против регионального съезда оппозиционной правой партии Альтернатива для Германии, в которых различные ранения получили 53 полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, столкновения начались ближе к вечеру.

"53 сотрудника получили травмы в виде раздражения дыхательных путей от распыления огнетушителя, поджога одежды и пиротехники, а также ушибы и ссадины от ударов руками и ногами. В результате 17 сотрудников полиции не смогли дальше нести свою службу", - говорится в заявлении полиции округа Оффенбург.

Возбуждено свыше 20 дел по подозрению в нарушении общественного порядка, сопротивлении представителям правоохранительных органов и причинении им физического вреда.

"Это насилие нельзя больше терпеть и подпитывать. Скорейшего выздоровления раненным правоохранителям", - написал в Twitter сопредседатель АдГ Тино Крупалла.

Ранее в Греции во время акций протеста пострадали несколько полицейских.

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