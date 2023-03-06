В Германии во время протестов пострадали более 50 полицейских

Фото: pixabay

В городе Оффенбурге в субботу прошли митинги против регионального съезда оппозиционной правой партии Альтернатива для Германии, в которых различные ранения получили 53 полицейских, сообщает Zakon.kz.

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