В Германии во время протестов пострадали более 50 полицейских
Фото: pixabay
В городе Оффенбурге в субботу прошли митинги против регионального съезда оппозиционной правой партии Альтернатива для Германии, в которых различные ранения получили 53 полицейских, сообщает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, столкновения начались ближе к вечеру.
"53 сотрудника получили травмы в виде раздражения дыхательных путей от распыления огнетушителя, поджога одежды и пиротехники, а также ушибы и ссадины от ударов руками и ногами. В результате 17 сотрудников полиции не смогли дальше нести свою службу", - говорится в заявлении полиции округа Оффенбург.
Возбуждено свыше 20 дел по подозрению в нарушении общественного порядка, сопротивлении представителям правоохранительных органов и причинении им физического вреда.
"Это насилие нельзя больше терпеть и подпитывать. Скорейшего выздоровления раненным правоохранителям", - написал в Twitter сопредседатель АдГ Тино Крупалла.
Ранее в Греции во время акций протеста пострадали несколько полицейских.
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