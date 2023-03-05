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В Греции во время акций протеста пострадали несколько полицейских

Афины Фото: скриншот видео
В столице Греции Афинах прошли марши протеста на площади Синтагма. В какой-то момент начались беспорядки, в которых пострадали семеро полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как пишет руководство местной полиции, в митингах участвовали от 10 до 15 тыс. человек. Отмечается, что беспорядки спровоцировала группа анархистов, которые устроили нападение на полицейских. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

"Группа численностью более 200 человек, находившаяся внутри и по периметру митинга, а затем марша, забросала полицейских кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Эти лица, находившиеся в конце демонстрации на улице Панепистимиу, продолжали нападения на сотрудников полиции, нанося ущерб зданиям и машинам", – заявили в полиции.

Известно, что во время беспорядков были задержаны 6 человек, 5 из которых затем арестовали. Пострадавших полицейских доставили в 401-й военный госпиталь.

На митинге протестующие требовали объективного расследования железнодорожной катастрофы в Темпи. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками столкнулись лоб в лоб грузовой и пассажирский поезда. Погибли 57 человек, в основном студенты, ехавшие в университеты в Салониках. Десятки человек получили ранения и травмы.

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