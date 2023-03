В Греции во время акций протеста пострадали несколько полицейских

Как пишет руководство местной полиции, в митингах участвовали от 10 до 15 тыс. человек. Отмечается, что беспорядки спровоцировала группа анархистов, которые устроили нападение на полицейских. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.



Известно, что во время беспорядков были задержаны 6 человек, 5 из которых затем арестовали. Пострадавших полицейских доставили в 401-й военный госпиталь.

The train disaster in Greece provoked protests by the thousands. About 10,000 people marched in downtown Athens. The police used tear gas and stun grenades. pic.twitter.com/lrRYSgI3TN