Самое крупное поражение: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед"

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги футболисты "Ливерпуля" разгромили "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:7, сообщает Zakon.kz

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Встреча проходила на домашнем для мерсисайдцев стадионе "Энфилд". У хозяев по два гола забили Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, еще один мяч на счету Роберто Фирмино.

По информации Sports.ru это крупнейшее поражение "МЮ" за 92 года и худшее в истории клуба в АПЛ.

До сегодняшнего дня клуб трижды проигрывал со счетом 0:7 – "Блэкберну" в 1926-м, "Астон Вилле" в 1930-м и "Вулверхэмптону" в 1931-м.

Теперь "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. "Ливерпуль" находится на пятой строчке, заработав 42 очка. Лидирует "Арсенал" (63).