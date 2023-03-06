Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пугачева нашла покупателя на свой замок в Подмосковье

Пугачева продает замок в Подмосковье за 1 млрд рублей Фото: Instagram.com/alla_orfey/?hl=ru
Примадонна Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин продают замок в деревне Грязь и уже нашли покупателя, который готов выложить за шестиэтажный коттедж целый миллиард рублей, сообщает Zakon.kz

Как уточняет KP.ru это уже второй желающий приобрести дом знаменитости - первая сделка сорвалась.

"Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку - Пугачева не уступила, так и разошлись. Сейчас в особняке никто не живет, и он по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок миллиард рублей", — рассказал изданию продюсер Сергей Дворцов.

Кроме того, собеседник заявил, что Пугачева планирует вернуться в Россию через пять лет с грандиозной программой, приуроченной к ее 75-летию.

Как сообщали ранее еще в октябре Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь – всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс – забрать документы детей из школы.

Читайте также

Что известно о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Милла Йовович опубликовала фото с мужем 20-летней давности

Камшат Жолдыбаева выходит замуж

Елена Вебер
Россия Пугачева Алла
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Сильная магнитная буря ожидается в воскресенье, 5 марта
Сильная магнитная буря ожидается 5 марта
В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Гороскоп от нейросети: кому повезет на следующей неделе
Гороскоп от нейросети: кому повезет на следующей неделе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления