Пугачева нашла покупателя на свой замок в Подмосковье

Примадонна Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин продают замок в деревне Грязь и уже нашли покупателя, который готов выложить за шестиэтажный коттедж целый миллиард рублей, сообщает Zakon.kz

Как уточняет KP.ru это уже второй желающий приобрести дом знаменитости - первая сделка сорвалась.

"Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку - Пугачева не уступила, так и разошлись. Сейчас в особняке никто не живет, и он по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок миллиард рублей", — рассказал изданию продюсер Сергей Дворцов.

Кроме того, собеседник заявил, что Пугачева планирует вернуться в Россию через пять лет с грандиозной программой, приуроченной к ее 75-летию.

Как сообщали ранее еще в октябре Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь – всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс – забрать документы детей из школы.