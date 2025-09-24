#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачёвой хотят превратить в храм

Пугачева и Галкин, замок, Грязь, храм, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 15:58 Фото: Instagram/maxgalkinru
Замок народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь следует передать Русской православной церкви и перестроить под храм, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

По его словам, готические башни и скульптуры драконов необходимо демонтировать и заменить на традиционные золотые купола и православную символику.

"Инициатива предполагает полное изменение архитектурного облика здания. После реконструкции в нем планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр", – заявил в разговоре с NEWS.ru отметил Иванов.

Согласно данным из открытых источников, полноправным владельцем замка числится актер Максим Галкин. Семья стала проживать в доме в 2011 году.

Также известно, что в шестиэтажном замке 20 комнат, бассейн и подземный гараж. Кроме того, на территории, помимо бассейна, есть оранжерея, зимний сад, курительная комната, каминный зал, библиотека с дубовыми стеллажами, детские и взрослые гардеробные, а для гостей есть отдельное крыло. Кроме того, в замке есть лифт.

"Мне лучше уйти": Алла Пугачёва нарушила молчание после резонансного интервью

Ранее заслуженная артистка России Алсу выступила против "мудрых жен", раскритиковав оправдание измен.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
