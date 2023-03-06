Спецоперация в Карагандинской области: задержаны 40 членов ОПГ, в том числе бывшие полицейские

В Карагандинской области в ходе спецоперации по пресечению криминальной группы задержаны 40 человек, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок.

Как сообщает Polisia.kz, численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций.

Полицейские раскрыли систему хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах региона, в том числе АO “Арселлор Миттал Темиртау”. Установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений – это вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства.

"Всего изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом", – говорится в сообщении МВД.



