Матом больше не ругаемся: 7 марта вступит в силу новый штраф за мат в общественном месте

С 7 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань, сообщает Zakon.kz.

Теперь штраф за мат составляет 69 тысяч тенге (ранее было 17 250 тенге) или арест на срок до 15 суток.

Ранее мы писали о том, при каких обстоятельствах казахстанцев будут штрафовать за маты.

Но стоит еще раз немного напомнить об этом нашим читателям.

Итак, насколько усилена ответственность за мат?

С этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, тогда ответственность за это – 17 250 тенге или арест до 10 суток.

С 7 марта 2023 года за нецензурную брань будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток.

Не будут ли штрафовать, если кто-то просто скажет, что он меня обматерил?

По каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства – это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Будут ли наказывать за мат в доме или машине?

Все зависит от обстоятельств. Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

Как будут штрафовать за маты в соцсетях?

По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.

За мат на каком языке будут штрафовать?

В целом, ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий – это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.

Как сообщали ранее, ответственность за нецензурную брань усилили в целях пресечения нарушения общественного порядка.