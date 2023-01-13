В МВД пояснили, при каких обстоятельствах будут штрафовать за маты
Какое наказание предусмотрено за нецензурную брань, рассказал заместитель председателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров.
Как отметил Зулхаиров, ответственность за нецензурную брань в законодательстве существует уже не первый год. К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, – это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительных или общественных работ до 120 часов.
Далее, нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состава уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 КОАП и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток.
Что касается мелкого хулиганства, по его словам, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами, административная ответственность по мелкому хулиганству наступает, только если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одно условие – выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
Насколько усилена ответственность за мат?
С этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, тогда ответственность за это 17 250 тенге или арест до 10 суток.
С 6 марта 2023 года за нецензурную брань будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток.
Не будут ли штрафовать, если кто-то просто скажет, что он меня обматерил?
По каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства – это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.
Будут ли наказывать за мат в доме или машине?
Все зависит от обстоятельств. Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
Как будут штрафовать за маты в соцсетях?
По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.
За мат на каком языке будут штрафовать?
В целом ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий – это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.
С марта 2023 года в Казахстане штраф за мат вырастет в 4 раза. За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток.
Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев на брифинге 9 января сообщил о поправках, подписанных президентом 3 января. Документом вносятся изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях. В частности, дополнена статья 434 КоАП "Мелкое хулиганство".
Ранее юрист Талгат Есимов рассказал, за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться.