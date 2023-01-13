В МВД пояснили, при каких обстоятельствах будут штрафовать за маты

В последние дни в Казнете возникло много вопросов про усиление ответственности за маты, сообщает Zakon.kz.

Какое наказание предусмотрено за нецензурную брань, рассказал заместитель председателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров.

Как отметил Зулхаиров, ответственность за нецензурную брань в законодательстве существует уже не первый год. К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, – это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительных или общественных работ до 120 часов.

Далее, нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состава уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 КОАП и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток.

Что касается мелкого хулиганства, по его словам, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами, административная ответственность по мелкому хулиганству наступает, только если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одно условие – выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

Насколько усилена ответственность за мат?

С этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, тогда ответственность за это 17 250 тенге или арест до 10 суток.

С 6 марта 2023 года за нецензурную брань будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток.

Не будут ли штрафовать, если кто-то просто скажет, что он меня обматерил?

По каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства – это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Будут ли наказывать за мат в доме или машине?

Все зависит от обстоятельств. Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

Как будут штрафовать за маты в соцсетях?

По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.

За мат на каком языке будут штрафовать?

В целом ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий – это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.

С марта 2023 года в Казахстане штраф за мат вырастет в 4 раза. За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток.

Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев на брифинге 9 января сообщил о поправках, подписанных президентом 3 января. Документом вносятся изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях. В частности, дополнена статья 434 КоАП "Мелкое хулиганство".

Ранее юрист Талгат Есимов рассказал, за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться.