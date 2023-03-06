В Казахстане 34 человека за сутки заболели коронавирусом

Фото: pixabay

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 34 новых случая заражения Covid-19, случаи заражения коронавирусной пневмонией не выявлены, сообщает Zakon.kz.

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