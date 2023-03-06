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В Казахстане 34 человека за сутки заболели коронавирусом

В Казахстане 34 человека за сутки заболели коронавирусом Фото: pixabay
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 34 новых случая заражения Covid-19, случаи заражения коронавирусной пневмонией не выявлены, сообщает Zakon.kz.

На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 717 человек (–1 552+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1 596 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Как сообщали ранее 5 марта было зарегистрировано 38 случаев заражения Covid-19.

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