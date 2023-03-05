Спад числа заразившихся коронавирусом за сутки зарегистрировали в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 38 случаев заражения Covid-19. Случаев заражения коронавирусной пневмонией не выявлено, сообщает Zakon.kz.

Это в три раза меньше предыдущего показателя от 4 марта. Тогда зарегистрировали 97 зараженных Covid-19 и 8 случаев заражения коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 1726 человек (–1 560+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1605 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – два пациентa;

в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa;

на аппарате ИВЛ – один пациент.

4 марта в Казахстан прибыло 500 тыс. доз вакцины от коронавируса из Словакии на безвозмездной основе.