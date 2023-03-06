100 млрд тенге БРК направит на поддержку экспортоориентированных проектов в обрабатывающей промышленности

АО "Банк Развития Казахстана" (далее – Банк развития, БРК), дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", направит 100 млрд тенге на финансирование отечественных предприятий с экспортным потенциалом.

В целях увеличения экспорта казахстанской продукции Банк развития запускает программы с льготными ставками финансирования до 8% годовых.



Средства предназначены для поддержки экспорта товаров среднего и верхнего переделов, то есть продукции обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью. Минимальная сумма займа составляет 1 млрд тенге, которые могут быть направлены на пополнение оборотного капитала, то есть на закуп сырья и материалов, а также оплаты текущих расходов, связанных с производством экспортируемой продукции. Срок займа – от 1 до 3 лет с возможностью продления финансирования или повторного участия в программах.

"Акцент будет сделан на средних предприятиях, которые планируют или только начинают работать на зарубежных рынках сбыта. Мы будем предоставлять бизнесу доступные средства, при этом участникам программ будут выдвинуты встречные обязательства, например, по росту заработных плат работников, объему экспортной выручки и доле казахстанского содержания. Так мы сможем поддержать не только сами предприятия обрабатывающей промышленности, но и отечественных поставщиков сопутствующих товаров и услуг, то есть малый и средний бизнес". Нурлан Байбазаров, председатель правления БРК

Программы поддержки предприятий являются долгосрочными и позволят увеличить объемы экспортируемой продукции обрабатывающей промышленности, сохранить и нарастить рабочие места в отрасли, увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.