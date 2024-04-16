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БРК разместил еврооблигации в долларах США и дебютные облигации устойчивого развития в тенге

БРК разместил еврооблигации в долларах США и дебютные облигации устойчивого развития в тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 09:00 Фото: БРК
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", далее – БРК, Банк) разместило два выпуска еврооблигаций, передает Zakon.kz.

Первый деноминирован в долларах США в объеме 500 млн долларов США, второй представляет собой дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития в размере 100 млрд тенге.

Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие:

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США:

Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – три года, купонная ставка – 5,5% годовых. Банком удалось достигнуть самого узкого спреда к Казначейским бумагам США для бенчмарк выпуска финансового института рейтинга BBB из развивающихся рынков за все время (и самый узкий спред для БРК соответственно);

Дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития, деноминированных в тенге:

Объем – 100 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг – три года, купонная ставка – 13% годовых.

В рамках первого для Казахстана международного выпуска еврооблигаций устойчивого развития в локальной валюте, Sustainable Fitch и Центр зеленых финансов МФЦА предоставили положительную внешнюю оценку в формате мнения второй стороны на предмет соответствия Концепции Банка в области зеленого и устойчивого финансирования требованиям стандартов облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала в части качества управления вырученными средствами, отбора и раскрытия информации о реализуемых проектах.

Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 15 апреля.

Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более, чем в два раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали более 110 инвесторов.

"Превышение рыночного спроса над предложением более, чем в два раза показывает доверие и высокий интерес к бумагам БРК со стороны локальных и международных инвесторов. Выпуск тенговых еврооблигаций устойчивого развития Банком стал дебютным по такому типу ценных бумаг в Казахстане. Вырученные от их размещения средства будут направлены на финансирование проектов, которые соответствуют критериям "зеленого" и устойчивого развития, включая инфраструктуру, транспортную сферу, ВИЭ и другие сферы", – отметил Председатель Правления Банка Марат Елибаев.

Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, Mashreq, Societe Generale и HalykFinance. Еврооблигации Банка включены в листинг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и площадки Vienna MTF.

Айсулу Омарова
Банки
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