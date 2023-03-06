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Законодательство РК

Правила обязательного видеонаблюдения приняты в Казахстане

Правила обязательного видеонаблюдения приняты в Казахстане Фото: pixabay
Органами уголовного преследования утверждены правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Генеральной прокуратуры, системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены.

Сказано, что сформирован перечень лиц, имеющих право, в том числе удаленно, просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений.

"Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия. Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Кроме того, предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.

Правила разработаны в рамках реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", заключили в ведомстве.

3 марта 2023 года Генпрокуратура отменила 900 незаконных запретительных и ограничительных мер в отношении бизнеса.

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