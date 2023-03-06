Правила обязательного видеонаблюдения приняты в Казахстане
Как отмечено в сообщении Генеральной прокуратуры, системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены.
Сказано, что сформирован перечень лиц, имеющих право, в том числе удаленно, просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений.
"Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия. Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Кроме того, предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.
Правила разработаны в рамках реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", заключили в ведомстве.
3 марта 2023 года Генпрокуратура отменила 900 незаконных запретительных и ограничительных мер в отношении бизнеса.