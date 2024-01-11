В Казахстане во всех отделениях полиции установили видеокамеры

По поручению главы государства Министерством внутренних дел РК внедрено сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

В МВД отметили, что система видеонаблюдения является инструментом защиты конституционных прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников.

"В декабре прошлого года завершено внедрение сплошного видеонаблюдения во всех отделах полиции и пенитенциарных учреждениях. В служебных кабинетах, коридорах и лестничных маршах, а также по периметру зданий полиции установлено порядка 29 тыс. видеокамер, а в 78 пенитенциарных учреждениях – почти 40 тыс. видеокамер, изображения с которых выведены в центры оперативного управления, ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры", – говорится в сообщении.

С помощью интеллектуальной системы в пенитенциарных учреждениях предотвращено три попытки побега заключенных, 23 суицида, не допущено перерастание девяти конфликтных ситуаций в групповые драки и массовые беспорядки.

"Наблюдается рост в шесть раз выявленных посредством систем видеонаблюдения нарушений режима содержания. В 2023 году выявлено более 15 тыс. нарушений". Пресс-служба МВД РК

Наблюдается восьмикратное сокращение досудебных расследований за незаконные действия сотрудников в отношении осужденных.

19 декабря 2023 года председатель Комитета адмполиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о пилотном проекте, в рамках которого дорожные полицейские Астаны и Алматы начали отслеживать через "Сергек" разговаривающих по сотовому телефону и непристегнутых водителей. Подробности по ссылке.