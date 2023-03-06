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В Алматы снесут ряд торговых точек и летнее кафе

В Алматы снесут ряд торговых точек и летнее кафе Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на пересечении улиц Толе би и Момышулы по решению суда снесут ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда, сообщает Zakon.kz.

Данным участком, как заявили в акимате города, на праве аренды сроком на три года владел предприниматель.

"По истечении срока аренды бизнесмен должен был вернуть участок в государственный фонд, однако отказался сделать это добровольно. В связи с этим управление градостроительного контроля Алматы обратилось с соответствующим иском в суд".Пресс-служба акимата Алматы

В результате, уточняют в ведомстве, 15 сентября 2021 года специализированный межрайонный экономический суд постановил снести самовольные постройки и вернуть участок в общее пользование.

"Это решение было оспорено третьим лицом в апелляционном суде. Данное исковое заявление 21 декабря 2021 года оставлено без рассмотрения Алматинским городским судом, и решение суда первой инстанции после продолжительных судебных разбирательств вступило в законную силу".Пресс-служба акимата Алматы

В настоящее время ожидается назначение даты сноса судебным исполнителем департамента юстиции Алматы, заключили в ведомстве.

23 февраля 2023 года стало известно, что в Алматы по решению суда снесут строящийся в Бостандыкском районе четырехэтажный административный центр.

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Анастасия Московчук
Алматы
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