Девушка спрыгнула с 6 этажа гостиницы: в полиции рассказали подробности

В полиции Туркестанской области рассказали подробности по делу девушки, выпавшей с шестого этажа гостиницы, сообщает Zakon.kz.

На допросе парень, с которым потерпевшая встретилась в гостинице, рассказал, что нашел девушку "легкого поведения" в социальной сети.



"По словам молодого человека, в гостиницу они приехали по собственному желанию. Однако у них возникло недопонимание, и молодая девушка устроила ссору, отказавшись вернуть деньги, полученные от мужчины по онлайн-переводу по предварительному согласию", — рассказали в ДП Туркестанской области.

Чтобы вернуть деньги за неоказанные услуги, мужчина позвал свою знакомую, которая пришла в номер гостиницы не одна, а с двумя девушками.



Как отметили в полиции, он пригласил в гостиницу знакомую девушку, чтобы она поговорила с ней, а сам вышел. Что подтверждается записями видеокамер. Во время допроса, по словам трех девушек, потерпевшая вышла на балкон гостиницы, чтобы поговорить по сотовому телефону, и сама спрыгнула.

Девушка выжила и рассказала полиции, что ее столкнула одна из девушек. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.

По информации OTYRAR, уголовное дело по факту падения девушки с балкона гостиницы переквалифицировали в статью "Покушение на убийство".

Дело на особом контроле прокурора области и начальника областного ДП.

Ранее сообщалось, что 17-летнюю девушку пригласили приехать в Туркестан на заработки. Выяснилось, что заработок касался предоставления интимных услуг. По данным ОФ "НеМолчиKZ", ей нашли клиента, а за услугу запросили 70 тыс. тенге. Клиент оплатил два часа. В гостиничном номере девушка отказалась, после чего он запер ее там. Позже, по данным фонда, в номер зашли три женщины, избили ее и заперли на балконе. Девушка спрыгнула с балкона шестого этажа.