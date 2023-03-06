Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений

Антикоррупционная служба совместно с Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Казахстана провели анализ сферы земельных отношений, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в Антикоре, местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий.

Согласно ст. 12 Земельного кодекса РК, таких полномочий у комиссии нет.



"Другой немаловажной проблемой является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления. Подобную практику акиматы объясняют нарушением арендаторами обязанностей по своевременному уведомлению о намерении заключить договор землепользования на новый срок". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Между тем, как напомнили в ведомстве, в случае истечения срока аренды, временный возмездный землепользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок (п. 2 ст. 37 ЗК РК).

"В данном случае добросовестный арендатор имеет право на продление срока договора без заключения комиссии". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Также выявлена скрытая государственная услуга – составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством.

"Отсутствие регламента исключает принцип "одного окна" и способствует возникновению коррупционных рисков ввиду прямого контакта должностных лиц акимата и арендаторов земельных участков". Пресс-служба Антикоррупционной службы

В настоящее время по рекомендациям Антикора подобная неправомерная практика прекращена в Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях. Также Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК в адрес местных исполнительных органов направлены четкие разъяснения, исключающие практику отказа в продлении аренды на земельные участки в связи с несвоевременным уведомлением.

"Указанное разъяснение позволит устранить нарушения прав и законных интересов добросовестных землепользователей, минимизировать коррупционные риски, а также сформировать единую практику предоставления земель". Пресс-служба Антикоррупционной службы

По данным Антикора, с начала реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права около 70 предпринимателей в вопросах аренды земель.

По словам субъектов МСБ, они периодически сталкиваются с волокитой и необоснованными отказами при продлении сроков аренды на земельные участки.

1 февраля 2023 года сообщалось, что в Казахстане утвердили предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения.

