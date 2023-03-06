Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений
Как заявили в Антикоре, местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий.
Согласно ст. 12 Земельного кодекса РК, таких полномочий у комиссии нет.
"Другой немаловажной проблемой является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления. Подобную практику акиматы объясняют нарушением арендаторами обязанностей по своевременному уведомлению о намерении заключить договор землепользования на новый срок".Пресс-служба Антикоррупционной службы
Между тем, как напомнили в ведомстве, в случае истечения срока аренды, временный возмездный землепользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок (п. 2 ст. 37 ЗК РК).
"В данном случае добросовестный арендатор имеет право на продление срока договора без заключения комиссии".Пресс-служба Антикоррупционной службы
Также выявлена скрытая государственная услуга – составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством.
"Отсутствие регламента исключает принцип "одного окна" и способствует возникновению коррупционных рисков ввиду прямого контакта должностных лиц акимата и арендаторов земельных участков".Пресс-служба Антикоррупционной службы
В настоящее время по рекомендациям Антикора подобная неправомерная практика прекращена в Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях. Также Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК в адрес местных исполнительных органов направлены четкие разъяснения, исключающие практику отказа в продлении аренды на земельные участки в связи с несвоевременным уведомлением.
"Указанное разъяснение позволит устранить нарушения прав и законных интересов добросовестных землепользователей, минимизировать коррупционные риски, а также сформировать единую практику предоставления земель".Пресс-служба Антикоррупционной службы
По данным Антикора, с начала реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права около 70 предпринимателей в вопросах аренды земель.
По словам субъектов МСБ, они периодически сталкиваются с волокитой и необоснованными отказами при продлении сроков аренды на земельные участки.
1 февраля 2023 года сообщалось, что в Казахстане утвердили предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения.