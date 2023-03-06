Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений

Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений Фото: pexels
Антикоррупционная служба совместно с Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Казахстана провели анализ сферы земельных отношений, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в Антикоре, местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий.

Согласно ст. 12 Земельного кодекса РК, таких полномочий у комиссии нет.

"Другой немаловажной проблемой является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления. Подобную практику акиматы объясняют нарушением арендаторами обязанностей по своевременному уведомлению о намерении заключить договор землепользования на новый срок".Пресс-служба Антикоррупционной службы

Между тем, как напомнили в ведомстве, в случае истечения срока аренды, временный возмездный землепользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок (п. 2 ст. 37 ЗК РК).

"В данном случае добросовестный арендатор имеет право на продление срока договора без заключения комиссии".Пресс-служба Антикоррупционной службы

Также выявлена скрытая государственная услуга – составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством.

"Отсутствие регламента исключает принцип "одного окна" и способствует возникновению коррупционных рисков ввиду прямого контакта должностных лиц акимата и арендаторов земельных участков".Пресс-служба Антикоррупционной службы

В настоящее время по рекомендациям Антикора подобная неправомерная практика прекращена в Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях. Также Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК в адрес местных исполнительных органов направлены четкие разъяснения, исключающие практику отказа в продлении аренды на земельные участки в связи с несвоевременным уведомлением.

"Указанное разъяснение позволит устранить нарушения прав и законных интересов добросовестных землепользователей, минимизировать коррупционные риски, а также сформировать единую практику предоставления земель".Пресс-служба Антикоррупционной службы

По данным Антикора, с начала реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права около 70 предпринимателей в вопросах аренды земель.

По словам субъектов МСБ, они периодически сталкиваются с волокитой и необоснованными отказами при продлении сроков аренды на земельные участки.

1 февраля 2023 года сообщалось, что в Казахстане утвердили предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Читайте также

Токаев принял Годунову

Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане

"Словно умный и послушный ребенок": как мошенники используют искусственный интеллект

Динара Халдарова
Антикор Антикор Жетысуская область МСХ РК Актюбинская область Алматы Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Пугачева продает замок в Подмосковье за 1 млрд рублей
Пугачева нашла покупателя на свой замок в Подмосковье
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в понедельник в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в понедельник в Алматы
Что известно о состоянии фигуриста Романа Костомарова
Что известно о состоянии фигуриста Романа Костомарова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления