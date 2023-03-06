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Законодательство РК

Что нужно сделать гражданам до того, как подать заявление на процедуру банкротства

Что нужно сделать гражданам до того, как подать заявление на процедуру банкротства Фото: Zakon.kz
С 3 марта 2023 года доступна процедура внесудебного и судебного банкротства. Но заемщики должны подтвердить, что они обращались в банк или микрофинансовую организацию для урегулирования проблемной задолженности по кредитному договору. Это обязательное условие.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал Zakon.kz подробнее об алгоритме действий должника и кредитной организации, в случае возникновения просрочки по займу или микрокредиту.

- Александр Леонидович, как давно в Казахстане действует порядок, согласно которому проблемные заемщики могут обратиться к кредитору за реструктуризацией своих кредитов?

- В мае 2021 года глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республики Казахстан". Ранее кредитные организации рассматривали заявления граждан на реструктуризацию просроченных займов от 6 и более месяцев. В финрегулятор поступало большое количество обращений от заемщиков по данному вопросу. Для защиты прав заемщиков и были приняты серьезные поправки в части введения единого порядка урегулирования по банковским займам и микрокредитам, которые начали действовать с 1 октября 2021 года. Таким образом, закон позволяет гражданам, имеющим просрочку, решить вопросы по реструктуризации своих кредитов или микрозаймов напрямую с кредиторами, которые обязаны рассматривать их заявления в установленные законодательством сроки с выработкой взаимоприемлемого решения.

- Каковы результаты действия закона? И что было сделано Агентством для реализации закона?

- За 2022 год кредитными организациями рассмотрено 708,7 тыс. заявлений заемщиков, из которых свыше 74,5% одобрена реструктуризация – это 527,8 тыс. граждан. Мы считаем, что это хороший результат, учитывая, что действие нормы закона вступило в силу в четвертом квартале 2021 года. Изначально кредитные организации не в должной мере относились к урегулированию, но после нескольких раундов переговоров и разъяснений порядка применения норм закона все-таки дело сдвинулось.

На системной основе регулятор начал осуществлять мониторинг и анализ применения порядка урегулирования проблемной задолженности банками и МФО. Первое, что сделали кредитные организации по требованию Агентства – актуализировали внутренние нормативные документы, которые учитывают обязательный порядок урегулирования просроченной задолженности по займам и микрокредитам по заявлению заемщика.

Второе на что мы обратили внимание в рамках мониторинга – это то, что информацию о данном механизме заемщики, как правило, ищут на официальных интернет-ресурсах кредитных организаций, в социальных сетях, в мобильных приложениях. В этой связи, банки и МФО, по поручению Агентства, усилили информационно-разъяснительную работу с использованием всех средств коммуникации, начали открывать дополнительные горячие линии для консультации заемщиков по теме реструктуризации кредитов. На сегодня информацию об урегулировании просроченной задолженности можно найти на всех официальных сайтах и мобильных приложениях банков и МФО, кредитные организации также консультируют граждан через call-центры.

Также Агентством проведена большая работа по взаимодействию с заинтересованными государственными органами для защиты прав потребителей финансовых услуг, особенно социально уязвимых слоев населения, это и получатели адресной социальной помощи, призывники и военнослужащие, переселенцы, т.е. та категория, которая требует особого внимания со стороны государства.

В апреле 2022 года между Агентством и Верховным судом РК подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, направленный на разрешение споров, связанных с досудебным, внесудебным урегулированием задолженности граждан. Понимая социальную направленность закона, суды возвращают иски кредиторов без рассмотрения в случае ненадлежащего исполнения данного порядка.

В октябре прошлого года важный документ подписан с банками второго уровня, который направлен на защиту социально уязвимых слоев населения. Это Меморандум, который приостанавливает в период урегулирования проблемной задолженности подачу банками судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи по взысканию задолженности, а также реализацию единственного жилища граждан, относящихся к СУСН, включая принятого на баланс банка. Очень важным пунктом этого Меморандума стал запрет на выселение заемщиков из жилья, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка. В октябре прошлого года в Меморандум были внесены изменения в части распространения его действия и на малоимущих заёмщиков, получающих адресную социальную помощь. Действие меморандума было продлено до 1 октября 2023 года.

В целях поддержки граждан-переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" Агентством совместно с Министерством труда и социальной защиты населения разработан Алгоритм предоставления отсрочек по кредитам переселенцев. Из 29,9 тыс. граждан-переселенцев у 9,2 тыс. человек имелись займы на сумму задолженности 9,7 млрд тенге, из них просроченная задолженность на сумму 1,1 млрд тенге числится у 2 тыс. заемщиков.

В банки и МФО обратились 1 452 заемщика-переселенца с заявлениями на реструктуризацию займа, из которых по 1 060 заемщикам предоставлена реструктуризация.

5 декабря 2022 года между Агентством и Министерством обороны подписан Меморандум, в рамках которого кредиторами отсрочки платежей по кредитам предоставляются призывникам и военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы. Из 13,6 тыс. военных у 7,1 тыс. имеются 16,3 тыс. кредитов в банках и МФО. По состоянию на конец 2022 года отсрочка по займам предоставлена 4,9 тыс. военнослужащим.

- Теперь давайте перейдем к самому главному, каков порядок урегулирования просроченной задолженности по кредиту? Что должен сделать сам заемщик и какие шаги должны предпринять банки и МФО, если у заемщика наступила просрочка по займу?

- С момента наступления у заемщика просрочки по займу в течение 20 дней банк или МФО обязаны его уведомить. В уведомлении они информируют о необходимости внесения платежей по кредиту и погашения просроченной задолженности, с указанием ее размера, последствиях, которые могут возникнуть в случае неуплаты кредита и также сообщают о возможности обращения к кредитору за реструктуризацией кредита. Сразу поясню, что реструктуризация представляет собой изменение условий выплаты долга в рамках действующего кредитного договора.

- Получается, кредиторы должны отреагировать на возникновение просрочки первыми, а что нужно делать заемщику?

- Если у заемщика возникли финансовые трудности и он не в состоянии оплачивать кредит, ему следует обратиться в банк или МФО с заявлением. Сделать это необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки. В заявлении заемщику необходимо указать, в связи с чем возникла просрочка, предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие о снижении доходов и невозможности оплачивать по своим обязательствам.

Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, в связи с чем он не может в полном объеме исполнять свои обязательства. Если запрашиваемые документы не будут приложены к заявлению, то кредитная организация вправе оставить заявление заемщика без рассмотрения.

Заявление подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком и МФО. В течение 15 календарных дней банк или МФО должны предоставить ответ: либо дать согласие, принимая предложенные заемщиком изменения в условия кредитного договора, предоставить свои предложения по изменению условий или отказать, но с указанием причин. Кредитор при рассмотрении заявления учитывает такие факторы, как платежеспособность, социальное положение заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу.

- То есть условия изменения договора, реструктуризацию, могут предложить как сам заемщик, так и кредитор?

- Да, это могут быть:

  • изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;
  • отсрочка платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;
  • изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;
  • изменение срока займа;
  • прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа.

Также заемщик вправе самостоятельно реализовать недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки. Еще одним из вариантов может стать предоставление отступного путем передачи залогового имущества кредитору или реализации недвижимого имущества, с передачей обязательства покупателю.

- Что делать, если банк или микрофинансовая организация откажут в реструктуризации?

- В случае, если достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа не удалось, заемщик вправе обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение как своего обращения в банк или МФО, так и недостижения взаимоприемлемого решения.

Также должники для урегулирования разногласий, возникающих из договора ипотечного займа, могут обратиться к банковскому омбудсману в соответствии с законом о банках.

Агентство на основании обращения заявителя проведет документальную проверку в отношении кредитора и даст оценку действиям банка или МФО. В этот период кредитная организация не вправе начинать процедуры взыскания заложенного имущества должников, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

За защитой своих прав потребители финансовых услуг могут обратиться официально в Агентство посредством портала egov.kz, информационной системы "e-Otinish", либо письменно по адресу: А15С9Т5, Алматы, микрорайон Коктем-3, д.21.

Жители регионов могут обратиться в Управления региональных представительств Агентства – по месту жительства.

Кроме того, в Агентстве функционирует Общественная приемная, где граждане могут получить консультации информационно-справочного характера и оперативно решить вопросы, касающиеся деятельности регулятора.

Для того, чтобы записаться в Общественную приемную Агентства, необходимо направить на электронный адрес Yermek.Utemisov@finreg.kz свои ФИО, ИИН, контактные данные, полное наименование организации, краткое описание обращения и обязательно указать тему "Запись на прием граждан", либо сообщить данную информацию работнику Общественной приемной, позвонить в call-центр Агентства по номеру "1459", или написать через мобильное приложение "Fingramota Online".

- Александр Леонидович, одним из условий закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" стало проведение процедуры урегулирования и взыскания задолженности. Выработан ли механизм для прохождения данной обязательной процедуры?

- Документом, подтверждающим проведение урегулирования и (или) взыскания задолженности, являются ответы кредиторов. В данном случае это отказ о внесении изменений в условия договора банковского займа или микрокредита с указанием причин отказа. В случае, если кредитор не предоставил ответ на заявление должника, таким документом будет считаться копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате. Предложение кредитора об изменении условий договора банковского займа или микрокредита не является отказом.

Дата заявления должника на урегулирование задолженности и дата отказа кредитора не должны быть ранее даты возникновения последней просрочки по кредиту.

При наличии у должника нескольких займов с просрочкой, в том числе в разных финансовых организациях, и при обращении должника за урегулированием задолженности, всеми кредиторами по всем займам должны быть предоставлены условия по реструктуризации займов в соответствии со статьей 36 закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьей 9-2 закона "О микрофинансовой деятельности".

На должника, являющегося получателем адресной социальной помощи в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, требование по отсутствию погашения в течение 12 последовательных месяцев, не распространяется. Проверка на соответствие данному критерию возлагается на Министерство труда и социальной защиты населения. При этом в отношении должника - получателя АСП сохраняется требование в части проведения процедуры по урегулированию и (или) взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа или микрокредита.

И в завершении хотелось бы обратить внимание на то, что гражданину перед тем, как начать процедуру банкротства, следует тщательно все взвесить. После прохождения данной процедуры для него наступают определенные ограничения в виде запрета на оформление новых займов в течение пяти лет, прохождение проверки финансового состояния банкрота в течение следующих 3 лет, когда речь идет о крупных покупках, например, жилья, при судебном банкротстве в том числе могут изъять единственное жилье, если оно является залогом.

- Спасибо за беседу!

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Александр Терентьев
Казахстан
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