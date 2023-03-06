Минфин утвердил форму типового плана восстановления платежеспособности граждан

Министр финансов приказом от 28 февраля 2023 года утвердил форму типового плана восстановления платежеспособности граждан, сообщает Zakon.kz.

Документ содержит общие сведения о должнике, данные об имуществе должника.

Также в форму входят:

Сведения о доходах и расходах (на момент применения и в период проведения процедуры восстановления платежеспособности).



Анализ финансового состояния должника.

Анализ причин возникновения неплатежеспособности должника.

Мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника (продажа, сдача в аренду имущества, обмен на имущество меньшей стоимости, трудоустройство должника и др.).

Информация об обязательствах, имеющих более длительный срок, чем срок исполнения плана восстановления платежеспособности.

График погашения кредиторской задолженности.

Информация о предложениях и замечаниях кредиторов к плану восстановления платежеспособности.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2023 года.

Документ принят в рамках процедуры банкротства физических лиц.

Закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК начал действовать в Казахстане с 3 марта 2023 года. Он предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.