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Законодательство РК

Минфин утвердил форму типового плана восстановления платежеспособности граждан

утверждена форма плана восстановления платежеспособности граждан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов приказом от 28 февраля 2023 года утвердил форму типового плана восстановления платежеспособности граждан, сообщает Zakon.kz.

Документ содержит общие сведения о должнике, данные об имуществе должника.

Также в форму входят:

  • Сведения о доходах и расходах (на момент применения и в период проведения процедуры восстановления платежеспособности).
  • Анализ финансового состояния должника.
  • Анализ причин возникновения неплатежеспособности должника.
  • Мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника (продажа, сдача в аренду имущества, обмен на имущество меньшей стоимости, трудоустройство должника и др.).
  • Информация об обязательствах, имеющих более длительный срок, чем срок исполнения плана восстановления платежеспособности.
  • График погашения кредиторской задолженности.
  • Информация о предложениях и замечаниях кредиторов к плану восстановления платежеспособности.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2023 года.

Документ принят в рамках процедуры банкротства физических лиц.

Закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК начал действовать в Казахстане с 3 марта 2023 года. Он предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

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