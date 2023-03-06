Минфин утвердил форму типового плана восстановления платежеспособности граждан
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов приказом от 28 февраля 2023 года утвердил форму типового плана восстановления платежеспособности граждан, сообщает Zakon.kz.
Документ содержит общие сведения о должнике, данные об имуществе должника.
Также в форму входят:
- Сведения о доходах и расходах (на момент применения и в период проведения процедуры восстановления платежеспособности).
- Анализ финансового состояния должника.
- Анализ причин возникновения неплатежеспособности должника.
- Мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника (продажа, сдача в аренду имущества, обмен на имущество меньшей стоимости, трудоустройство должника и др.).
- Информация об обязательствах, имеющих более длительный срок, чем срок исполнения плана восстановления платежеспособности.
- График погашения кредиторской задолженности.
- Информация о предложениях и замечаниях кредиторов к плану восстановления платежеспособности.
Приказ вводится в действие с 14 марта 2023 года.
Документ принят в рамках процедуры банкротства физических лиц.
Закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК начал действовать в Казахстане с 3 марта 2023 года. Он предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.
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