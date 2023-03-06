Как подать заявление на снятие с учета по НДС

Процедуру снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость (НДС) предусматривает статья 85 Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

В ДГД по Актюбинской области рассказали, что для снятия с регистрационного учета по НДС необходимо выполнить следующие действия:

Заполнить декларацию по НДС (форма 300.00) и указать вид декларации – "ликвидационная". В день предоставления декларации подать заявление о регистрационном учете по НДС, указав отметку "Снятие с учета по НДС".

Сдать декларацию и подать заявление можно в Кабинете налогоплательщика.

После проверки формы налоговый орган снимет налогоплательщика с учета по НДС в течение 5 рабочих дней.

При этом при подаче ликвидационной декларации следует учесть несколько нюансов:

При наличии на лицевом счете ИП/ТОО НДС, который подлежит отнесению в зачет, вернуть себе эту сумму не получится – она перейдет в доход государства.

Если есть долги по уплате НДС, пени, то нужно их погасить до подачи ликвидационной декларации.

При наличии на балансе у ИП/ТОО товаров, материалов, основных средств, биологических активов и т.д., на них необходимо исчислить НДС по ставке 12% на день, предшествующий подаче ликвидационной формы 300.00, и оплатить исчисленную сумму в бюджет.

Это делается для того, чтобы определить остатки, по которым НДС ранее был отнесен в зачет, и доначислить по ним НДС, поскольку эти остатки признаются облагаемым оборотом по реализации.

Отразить начисление следует в ликвидационной декларации.

Как отметили в ДГД, процедура снятия с учета несложная, и ее можно провести самостоятельно.