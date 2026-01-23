#Казахстан в сравнении
Бизнесу на заметку: как подать налоговое заявление по НДС

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 18:23 Фото: pexels
23 января 2026 года в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана предоставили инструкцию по представлению налогового заявления о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (НДС), сообщает Zakon.kz.

Пошаговая инструкция:

1. Для подачи налогового заявления о регистрационном учете по НДС необходимо авторизоваться в КНП и нажать на "Подать документы".

2. В поисковом поле введите часть названия налогового заявления.

3. Выберите налоговое заявление и нажмите на "Подать".

4. Необходимо выбрать вид постановки на регистрационный учет по НДС.

Важно: в соответствии с новым Налоговым кодексом с 2026 года снятие с регистрационного учета по НДС на основании налогового заявления не осуществляется.

5. Проставляете подтверждение в разделе "Ответственность налогоплательщика", проверяете код органа государственных доходов и нажимаете "Сформировать".

6. После формирования печатной формы и проверки корректности заполнения документа нажимаете на кнопку "Подписать и отправить".

7. Просмотр статуса налогового заявления доступен во вкладке "Документы" в журнале "Мои документы".

8. Статус налогового заявления может быть:

  • "Принят" – при успешном приеме и обработке документа.
  • "Не принят" – причины отказа отображаются в уведомлении о принятии/непринятии документа.

9. Для просмотра уведомления необходимо кликнуть на налоговое заявление. В открывшемся окне выбрать "электронное уведомление о принятии или непринятии…".

10. В случае отказа текст ошибки указан в нижней части документа.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что "весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взыматься пени и штрафы за ошибки". Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
