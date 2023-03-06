Казахстан договорился с Таджикистаном о поставках ранних овощей в межсезонье

Казахстанская делегация во главе с первым вице-министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым и представителями регионов побывала с рабочей поездкой в Таджикистане, где было подписано Соглашение о поставках раннего лука в Казахстан в межсезонье, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МСХ, во время поездки первый вице-министр РК встретился с главой Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддином Сироджиддинзода, первым заместителем министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ашурбой Солехзода, а также с заместителем министра сельского хозяйства Республики Таджикистан Нигиной Анвари.

Основная тема переговоров – обеспечение казахстанского рынка необходимой плодоовощной продукцией в период предстоящего межсезонья, когда запасы местных овощей заканчиваются и появляется потребность в их импорте.



Как отметил Арман Шаккалиев, на сегодняшний день торгово-экономические отношения между нашими странами переживают качественный подъем.

Так, товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном в 2022 году составил 1,4 млрд долларов. Объем экспорта из Казахстана в Таджикистан увеличился на 9,7% и достиг 877,6 млн долларов.

Стороны договорились и дальше развивать и укреплять сотрудничество в сфере торговли.



