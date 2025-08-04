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События

Назначен новый вице-министр торговли и интеграции Казахстана

Айдар Абильдабеков, новый вице-министр торговли и интеграции РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 15:56 Фото: primeminister.kz
У главы Министерства торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева появился новый вице-министр. Им стал Айдар Абильдабеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 августа 2025 года проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Абильдабеков Айдар Ахметбекович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции".

Айдар Абильдабеков родился 7 ноября 1970 года. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1996 году, работая в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли. В 1998-2009 годах работал в таможенных органах РК в должностях инспектора, старшего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника таможенного поста, начальника отдела. В 2010-2022 годах работал в органах статистики РК: начальником Управления статистики услуг Агентства РК по статистике, заместителем начальника Департамента статистики по Алматы, возглавлял департаменты статистики Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, Алматы. С февраля 2022 года по июль 2023 года занимал должность заместителя председателя Комитета торговли МТИ РК.

С июля 2023 года и до нового назначения Айдар Абильдабеков занимал должность председателя Комитета торговли МТИ РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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