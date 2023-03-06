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Госаудит проведут на предприятиях теплоэнергетического комплекса Казахстана

Токаев принял Годунову Фото: akorda.kz
6 марта 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, сообщает Zakon.kz.

Наталья Годунова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году.

"В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие", - говорится в сообщении.

Также глава государства заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2022 год.

Всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охватом порядка 5 трлн тенге бюджетных средств.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансформации Высшей аудиторской палаты и развитию системы государственного аудита.


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