Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаеву рассказали о госаудите в двух министерствах

Токаеву рассказали о госаудите в двух министерствах Фото: akorda.kz
28 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову. Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств.

"Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях министерства труда и социальной защиты населения, РГП "Казводхоз" и других структурах", – говорится в сообщении.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ.

Материал по теме

Госаудит проведут на предприятиях теплоэнергетического комплекса Казахстана

Отметим, крайний раз Касым-Жомарт Токаев принимал Наталью Годунову 6 марта 2023 года. Тогда главу государства проинформировали о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году. В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие.

Читайте также

В Казахстане введут запрет на вывоз лома и отходов черных металлов поездами

Как будут включать проекты в карту индустриализации: утверждены правила

Токаев подписал указ о признании банковских гарантий при госзакупках в странах ЕАЭС

Динара Халдарова
Годунова Наталья Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления