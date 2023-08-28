Токаеву рассказали о госаудите в двух министерствах

28 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову. Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств.

"Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях министерства труда и социальной защиты населения, РГП "Казводхоз" и других структурах", – говорится в сообщении.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ.

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Отметим, крайний раз Касым-Жомарт Токаев принимал Наталью Годунову 6 марта 2023 года. Тогда главу государства проинформировали о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году. В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие.